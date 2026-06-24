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ＡＢＣテレビにておせっかい通販バラエティー番組『桂吉弥のきちっとみっけて！』が6月25日（木）ごご1時45分に放送決定！優しくて面倒見が良すぎる「おせっかいマンション」の住人たちは、とにかくおせっかいを焼きがち。そんな住人たちが、視聴者のみなさんの生活をより良くする素敵な商品や役立つ情報をお届けする情報番組です。

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「おせっかいマンション」の住人として、上方落語界を代表する落語家でテレビ・ラジオでも活躍中の桂吉弥と、元ABCテレビアナウンサーで現在は “日本一陽気なオフィスレディ”としてインタビューなども執筆するPR部員・喜多ゆかりが登場。他にも、関西の朝の情報番組「おはよう朝日です」でリポーター歴27年目になるベテラン通販タレント・やのぱんがおせっかいを焼きにマンションを訪れます。また、吉弥の飼い犬として柴犬の大吉も登場し、ハイテンションの住人たちにツッコミまくる！

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今回紹介するのは、厳選されたこの3商品。

まずは、身体が硬い吉弥さんにも効果大！？ただマットの上に寝ているだけで、丸まった背中をグーっとストレッチ出来る『ドクターエア ３D エアストレッチマット』。訪れたイケメンフィットネストレーナーの並木啓に喜多が「もう、好きにして…」と暴走し、並木トレーナーどうする！？

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立ったままラクラク水拭き掃除！こびりついた汚れや隙間に入り込んだほこりをしっかり絡め取る『コードレス回転モップクリーナーライト』。水だけなのに、菌・花粉・黒カビ除去率 99%! 膝が痛い方や、ハイハイする赤ちゃんがいるご家庭でもマルチに活躍！あまりの楽さに、吉弥も踊りだす。

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髪が減るのは年配の方だけではない！出産で髪のボリュームが減ってしまったという40代の喜多も興味津々！白髪・薄毛・透けた地肌など、気になるところにポンポンするだけでキレイにカバー!白髪ケアとボリュームアップが同時にできる『ララチュー ヘアファンデーション プレミアム N』。驚きのビフォーアフターをお見逃しなく！

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ABCテレビ『桂吉弥のきちっとみっけて！』は6月25日（木）ごご１時４５分から放送。