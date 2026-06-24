飛行機の窓から海を見下ろすと、そこには巨大な“渦”のような模様が広がっていました。福岡から宮城へ向かう機内で撮影された不思議な光景がThreadsに投稿されると、77万回表示＆7000件を超える“いいね”を集め、「初めて見ました！」「謎すぎて神秘的！！」と驚きの声が寄せられました。



【写真】飛行機の窓から見えた渦。まるで「巨大な指紋」のよう

写真が撮影されたのは、2026年3月27日の午前8時59分ごろ。福岡から宮城に行く飛行機に乗っていた門田さんは、窓から見えた巨大な渦状の模様に気づき、思わず写真を撮影したといいます。この光景を見ることができた時間は、およそ2分ほど。



「キラキラしていて、とてもきれいでした。『渦だ！』と確信したものの、実際には雲なのか波なのか分かりませんでした…」



当時は、京都付近の上空を飛行中でした。上空のため正確な場所は分からないそうですが、機内モニターの地図画面も撮影しており、飛行ルートから「若狭湾付近ではないか」という声が寄せられたそうです。



投稿後は、さまざまな意見が寄せられました。「潮目では」「海上竜巻では」という声のほか、「ゴジラが出てきそう」といったコメントも。正体は分かっていませんが、門田さんは「とてもきれいでしたが、同時にどこか不思議な怖さもありました」と振り返ります。