シンビジウムの栽培では、需要が増える年末に花を咲かせるため、夏が来る前にある重要な作業が行われています。美しい花を咲かせるための、知られざる重労働を6月23日に取材しました。 （記者）「美馬市脇町にある、シンビジウムで有名な『あんみつ館』に来ています」「大きなトラックですね、どこへ向かっているんでしょうか」 （記者）「4トントラックとミニバン2台がゆっくりと走っていきます。山肌に霧がかかって