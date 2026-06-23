【モデルプレス＝2026/06/23】アイドルグループ・夢みるアドレセンス（通称：夢アド）の元メンバーでタレントの志田友美が6月22日、自身のInstagramを更新。家族での旅行写真を投稿し反響を呼んでいる。【写真】1児の母・29歳元アイドル「3世代揃って美形」娘顔出し韓国旅行ショット◆志田友美、韓国旅行で娘の写真公開志田は「楽しかったなぁ韓国」とつづり、娘や母親との韓国旅行の写真を複数枚投稿。大きな鏡の前で娘を抱っこし