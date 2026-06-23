志田友美、娘顔出し韓国旅行ショット公開「美人親子」「3世代揃って美形」
【モデルプレス＝2026/06/23】アイドルグループ・夢みるアドレセンス（通称：夢アド）の元メンバーでタレントの志田友美が6月22日、自身のInstagramを更新。家族での旅行写真を投稿し反響を呼んでいる。
【写真】1児の母・29歳元アイドル「3世代揃って美形」娘顔出し韓国旅行ショット
志田は「楽しかったなぁ韓国」とつづり、娘や母親との韓国旅行の写真を複数枚投稿。大きな鏡の前で娘を抱っこしながら笑顔を見せる志田の姿や、韓国のコンビニで購入したヨーグルトのスイーツを食べる娘の姿などを披露している。また、「ご飯も全部美味しかったーーん！行きたい所ほぼ全部行けた」などと、旅のエピソードを嬉しそうに明かした。
この投稿に「韓国いいなぁ」「娘ちゃん可愛すぎ」「美人親子」「3世代揃って美形ですね」「笑顔がキュートです」「素敵な写真ですね」など反響が寄せられている。
志田は、2022年4月29日にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表。同年7月31日には第1子を出産したことを報告している。（modelpress編集部）
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【写真】1児の母・29歳元アイドル「3世代揃って美形」娘顔出し韓国旅行ショット
◆志田友美、韓国旅行で娘の写真公開
志田は「楽しかったなぁ韓国」とつづり、娘や母親との韓国旅行の写真を複数枚投稿。大きな鏡の前で娘を抱っこしながら笑顔を見せる志田の姿や、韓国のコンビニで購入したヨーグルトのスイーツを食べる娘の姿などを披露している。また、「ご飯も全部美味しかったーーん！行きたい所ほぼ全部行けた」などと、旅のエピソードを嬉しそうに明かした。
◆志田友美の投稿に反響
この投稿に「韓国いいなぁ」「娘ちゃん可愛すぎ」「美人親子」「3世代揃って美形ですね」「笑顔がキュートです」「素敵な写真ですね」など反響が寄せられている。
志田は、2022年4月29日にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表。同年7月31日には第1子を出産したことを報告している。（modelpress編集部）
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