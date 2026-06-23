【「超ハッピーすぎ！チャレンジ」第4週目 商品】 6月23日～ 発売 「盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり」 価格：203円 ローソンは、全国のローソン店舗（一部店舗を除く）で「超ハッピーすぎ！チャレンジ」の第4週目の商品を本日6月23日より販売する。 本キャンペーンは6月2日から4週間にわたって開催しているもので、最終