【「超ハッピーすぎ！チャレンジ」第4週目 商品】 6月23日～ 発売

「盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり」 価格：203円

ローソンは、全国のローソン店舗（一部店舗を除く）で「超ハッピーすぎ！チャレンジ」の第4週目の商品を本日6月23日より販売する。

本キャンペーンは6月2日から4週間にわたって開催しているもので、最終週となる新商品の販売を開始する。ラインナップとしては「盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり」や「盛りすぎ！ツナたまごサンド」といった商品に加え、「かむかむシャインマスカット 51%増量 45.5g」、「ギンビス たべっ子どうぶつ 塩ラムネスポーツドリンク味 51%増量 58g」などお菓子も対象商品として登場する。

さらに、「ローソンオリジナル 麦茶 51%以上増量 950ml」、「ローソンオリジナル ルイボスティー 51%以上増量 1L」など飲料も大容量パッケージで販売される。

【6月23日発売商品】

「盛りすぎ！ツナたまごサンド」 価格：311円

「盛りすぎ！1食分の野菜ちゃんぽん」 価格：599円

「でかなんこつ入りつくね棒」 価格：198円

「盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ」 価格：214円

「盛りすぎ！くちどけショコラクレープ」 価格：265円

「激めんワンタンメン わかめ醤油 大盛 51%増量」 価格：254円

「かむかむシャインマスカット 51%増量 45.5g」 価格：162円

「ギンビス たべっ子どうぶつ 塩ラムネスポーツドリンク味 51%増量 58g」 価格：162円

「末広製菓 パンの耳ラスクソフトクリーム風味 51％増量 161g」 価格：226円

「ローソンオリジナル 麦茶 51%以上増量 950ml」 価格：118円

「ローソンオリジナル ルイボスティー 51%以上増量 1L」 価格：118円

「合わせすぎ！あらびきソーセージパン＆あらびきチョリソーパン」 価格：160円

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