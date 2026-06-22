バンダイ トイ事業部は、“赤いヒーロー”が活躍する特撮シリーズ「PROJECT R.E.D.」の第2弾作品となる新番組『角醒ハンター オメガホーン』に登場する怪獣フィギュア＆なりきりアイテムのセット「DX角獣エンカク＆オメガホーンセット」(8,580円)を、全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売り場、インターネット通販などで7月25日より販売開始する。DX角獣エンカク＆オメガホーンセット(パッケージ)「PROJECT R.E.D.」第1弾の『