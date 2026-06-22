ブラックマヨネーズ・吉田敬とチュートリアル・徳井義実が出演する、ABCテレビのバラエティ番組『吉田徳井の大予言』(24:00〜24：30 全4回放送 ※一部地域を除く)が、22日から放送される。『吉田徳井の大予言』ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」の第7弾となる同番組では、M-1グランプリ王者であり、同期でもあるブラマヨ吉田とチュート徳井がタッグ。2人のもとに“過去と未来を見通す予言者たち”として若手