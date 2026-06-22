特撮ヒーローを代表するウルトラマンは、今年7月10日に60周年を迎える。ところが足元の円谷プロでは、大規模なリストラが敢行され、社員にとっては夢も希望もない状況なのだ。＊＊＊【写真を見る】「こんなウルトラマン見たことない」中国のSNSに上げられた「珍しいウルトラマン」突如退職を迫られ……リストラの憂き目にあった円谷プロの元社員が、こう嘆息する。「今年3月中旬、突如役員や人事部長らに呼び出され、退職