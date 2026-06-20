私（チカ、30代）の夫（ナオト、30代）や義両親は親と同居したり、嫁が義実家を手伝ったりするのは当たり前だと考えています。私は当たり前のように嫁としての役割を押し付けられ、拒否できない状況に置かれて疲れてしまいました。そして地元の風習に見切りをつけて出て行った妹（アケミ、30代）に現状を話すと、妹は母を連れて突然うちへ来たのです。妹は夫や母（ユキエ、60代）を強く非難しました。私は妹の独壇場に感心してしま