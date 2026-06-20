元サッカー日本代表の柿谷曜一朗が、2014年のワールドカップで体験した本田圭佑氏の有言実行エピソードを明かし、名場面の裏側を明かした。【映像】柿谷も痺れたW杯での感動の場面（実際の様子）6月17日放送の『見取り図じゃん』では、「やっぱり…かっけぇ話」をテーマにトークが展開された。ゲストとして出演した柿谷は、2014年のブラジル大会での出来事を振り返った。初戦のコートジボワール戦でベンチスタートだった柿谷