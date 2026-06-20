アップルのティム・クックCEOは18日(日本時間)、AIブームに伴うメモリー価格の急騰を受け、iPhoneやiPadなど同社の人気製品の値上げは「避けられない」との見解を示した。 「デジタル小作人」からの脱却、スマホ新法で再編される日本コンテンツ産業の収益構造 一方、具体的な値上げ幅については明らかにされていないが、アップルは今年9月にも新型の「iPhone 18」シリーズを発表するとみられる。 ウォ