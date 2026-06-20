道徳教育を通して人材育成に取り組む団体の創立100周年を記念した講演会が20日、熊本市で開かれました。 創立100周年を迎えたのは「モラロジー道徳教育財団」です。 記念講演では、九州学院中学・高校 剣道部の米田敏郎 監督が講演しました。 「悔しい思いをした部分は頑張る原動力に変えられるようなアドバイス、これがいまの子どもには必要なのかなと感じています」（九州学院剣道部 米田敏郎監督） 講演会には教