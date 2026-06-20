ハイブリット・シティーポップバンドpachaeが10月、ワンマンツアー＜「Trick or Trick」〜トウメイハンワンマンヘン〜＞を開催することが発表となった。約1年ぶりとなるツアーは東名阪をまわるもの。10月16日の愛知・KDハポン -空き地-、10月23日の大阪・Live House Pangea 、10月25日の東京・下北沢DaisyBarといった3公演が行われる。チケットのオフィシャル最速先行受付は6月28日23:59まで。なお、この発表にともなって一癖も二