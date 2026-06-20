旅弁当 駅弁大会 JR岡山駅の地下改札口横で20日、「旅弁当 駅弁大会」が始まりました。6月28日まで。 全国で人気の駅弁だけでなく、SNSで話題の新津駅(新潟県)の「えんがわ押し寿司」や、西明石駅(兵庫県)の「ミャクミャクひっぱりだこ飯」など約50種類の駅弁を販売しています。 北海道うまいものコーナーも展開し、定番の「花畑牧場 生キャラメル」や「白いブラックサンダー」など約230種類の