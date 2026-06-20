「日本代表の誇り、魂みたいなものは向こうに置いてきた」1998年6月5日、FIFAワールドカップの本大会直前でメンバー外となったカズこと三浦知良が残した当時の有名なコメントだ。28年が経過した今大会でも、直前でキャプテンの遠藤航がメンバーから外れる事態に見舞われた。初戦の3日前というタイミングでチームを離れた遠藤だが、その後にビデオメッセージを送りオランダ戦に臨む仲間たちを鼓舞したという。まさに、28年前のカズ