＜ユピテル・静岡新聞 SBSレディース2日目◇20日◇静岡カントリー浜岡コース（静岡県）◇6512ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第2ラウンドが終了した。プロ12年目の32歳・辻梨恵が7バーディ・1ボギーの「66」で回り、トータル7アンダーで首位に立った。2013年からツアー参戦、15年にプロテストに合格し長年ツアーで戦ってきた辻が、初優勝を目指し最終日に向かう。【写真】ゴージャス＆キュート清本美