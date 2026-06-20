お笑い芸人・ヒロシ(54)が18日に更新したインスタグラムで、修理に出していたバイクが戻って来たことを報告した。 【写真】ヒロシです。。。愛車が帰ってきましたヒロシです ヒロシは「やっと修理から戻ってきた！修理ばかりや！」とヴィンテージバイクとして人気の愛車カワサキKH250の写真を投稿した。ファンから「手がかかるバイク程、可愛いですよね！ヒロシさんの大事な大事な時間と共に」「ヒロシさん少し日焼