4月22日(水)人名シリーズ最新作「スキピオ」をデジタルリリースした、水曜日のカンパネラ。 「スキピオ」は、古代ローマの英雄スキピオを主人公に据え、スキピオが推し活をしたら？というテーマのもと制作された、ハイパー・ヒストリカル・ポップ。 その水曜日のカンパネラが、今夏8月大阪・東京の2都市にて、ホールワンマンライブを開催する。 公開されたクリエイター・