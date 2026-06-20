サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表の森保一監督（５７）が１９日（日本時間２０日）、試合会場のメキシコのモンテレイで、１次リーグＦ組第２戦・チュニジア戦の前日会見に臨んだ。オランダ戦から中５日で挑むにあたり、記者からメンバー入れ替えの可能性について問われると「質問していただいたことには紳士に答えたいが、そこは控えさせていただいてもよろしいですか」と珍しく回答を避けた。すでに主力の