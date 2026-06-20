サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表の森保一監督（５７）が１９日（日本時間２０日）、試合会場のメキシコのモンテレイで、１次リーグＦ組第２戦・チュニジア戦の前日会見に臨んだ。オランダ戦から中５日で挑むにあたり、記者からメンバー入れ替えの可能性について問われると「質問していただいたことには紳士に答えたいが、そこは控えさせていただいてもよろしいですか」と珍しく回答を避けた。

すでに主力のＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）のチュニジア戦欠場が決定しており、右シャドーの代役などに注目が集まっていた。森保監督は「何人変えるかっていうことも分からないですし、今日の練習を見て最終的に決めたい」と説明。会見では久保の状態に関する質問も“スルー”していた。続けて、記者陣に向けてこう呼びかけた。

「みなさん知りたいことはできるだけ教えて、話していきたいと思っているが、日本人の記者のみなさんも日本サッカーチームの一員だと。でた情報が相手にどれだけ安心を与えるかということも踏まえて、考えていただければと思います」

過去のＷ杯１次リーグ第２戦は、出場した過去７大会で１勝３分け３敗と鬼門になっている。前回のカタール大会では、初戦で強豪のドイツを破った後、第２戦で格下のコスタリカに０−１で敗れた。「前回の痛い思いをした経験を今回は結果を持って、経験を生かせるようにして全力のパフォーマンスをする、全力の勝利をつかみに取りに行きたい」と“リベンジ”を誓った。