女子日本代表は19日（金）、ネーションズリーグ2026女子の予選ラウンドで女子チェコ代表と対戦し、セットカウント3-0（25-15、25-23、27-25）で勝利した。 予選ラウンド第1週を4連勝で終えて迎えた第2週で、セルビア代表戦に続いてチェコ相手にも勝利し、開幕から無傷の6連勝を収めた日本。代表初のスタメン起用となったベテランセッターの栄絵里香が試合後にU-NEXTのインタビューに応じた。 栄