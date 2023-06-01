【30MF ドゥローワイバーン】 6月20日 発売 価格：2,420円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MF ドゥローワイバーン」を6月20日に発売する。価格は2,420円。 同社のオリジナルプラモデルシリーズ「30 MINUTES FANTASY」より、「ドゥローワイバーン」が登場。別売りの各種ジョブを乗せることが可能なモンスターのキットとなっ