2023年に初上演された舞台版「呪怨」が再演決定。「呪怨 THE LIVE -再念-」と題し、９月４日(金)から13日(日)まで東京都渋谷区のこくみん共済coopホール/スペース・ゼロにて上演される。この度キービジュアルとキャスト、清水崇監督のコメントが解禁された。

舞台版「呪怨」は、劇場版よりもショッキングなVシネマ版「呪怨」を原作としている。「呪怨」の生みの親である清水監督は、３年前の舞台版の印象を「見事な展開と演出に驚いた。25年以上も昔の拙作のVシネマを見応えある上演作に仕立て直し上げていただいた」と振り返り、再演に寄せて「まさかの再演！ しかも今回は僕の映画にも出演していただいた俳優さんもいたり、穂科（エミ）さんの脚本も、田邊（俊喜）さんの演出もブラッシュアップされているはず！」と期待を寄せている。

佐伯伽椰子役には、ファッションモデルとして活躍し、近年は俳優としても注目を集める林田岬優が決定。伽椰子の夫・剛雄を松本利夫(EXILE)、伽椰子が想いを寄せる小林俊介を松島庄汰、小林の妊娠中の妻・真奈美を生駒里奈が演じる。俊雄役は清水福丸、寺沢亘騎、嶋 楓河、そうすけのクワトロキャスト。その他のキャストは有野晋哉(よゐこ)、蘭乃はな、木村来士、小倉ゆうか、杉本琢弥、鈴木 周(劇団四季)、牧田哲也、今村美歩など。

【清水崇監督 コメント】

３年前……えっ「呪怨」を舞台に!?

どうやって!?それ面白いの?怖いの?

蓋を開けた公演で、見事な展開と演出に驚いた。25年以上も昔の拙作のVシネマを見応えある上演作に仕立て直し上げていただいた。

それがまさかの再演!しかも今回は僕の映画にも出演していただいた俳優さんもいたり、穂科さんの脚本も、田邊さんの演出もブラッシュアップされているはず!

まだ暑さの残る日本の晩夏……呪いと怨みの蔓延した空間で涼ませていただくのを楽しみにしています。 清水崇(V シネマ:原案/脚本/監督)

「呪怨 THE LIVE -再念-」

https://juonthelive.com

公演日程:2026年9月4日(金)~13日(日)

会 場:こくみん共済 coop ホール/スペース・ゼロ（東京都渋谷区代々木2-12-10 こくみん共済 coop 会館1F）

チケット料金(全席指定・税込み)：

最凶シート：前売り 15,000円 当日券 16,000円

呪席・怨席：前売り 8,500円 当日券 9,000円

主 催：「呪怨 THE LIVE -再念-」製作委員会(Asagiri Entertainment、ぴあ、アール・ファクトリー)

企画制作：Asagiri Entertainment

©清水崇・東映ビデオ/『呪怨 THE LIVE』製作委員会