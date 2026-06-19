北中米ワールドカップが開幕し、グループステージの“一巡”が終わっている。大会の在り方について批判などもあるのだろうが、各試合が巻き起こす熱狂はそれを飲み込む。さすがW杯というべきだ(ちなみにサッカーW杯と表記するメディアがあるが、W杯と表記したらサッカーのことで、それだけ特別な大会である)。目立っているのは、第１ポッドに入った有力国(開催国枠の国を除いて)が苦しむ姿だろうか。最多優勝回数を誇る王国ブ