毎日使う保存容器。じつは素材を見直すだけで、洗い物の負担を減らせることを知っていましたか？ナチュラルクリーニング講師の本橋ひろえさんは、ガラスやほうろう製の容器を使うことで、家事がぐんとラクになったそう。今回は、その理由と取り入れ方のコツを教えてもらいました。油汚れがスルッ。洗い物がラクになる容器の選び方とは？保存容器を使う中で、私が最も違いを感じるのは“油汚れの落としやすさ”です。【写真】おす