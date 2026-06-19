タレントの上沼恵美子が20日放送のテレビ大阪『上沼恵美子を沼らせたい』（後7：54〜※関西ローカル）に出演する。【番組カット】20億円の大豪邸…豪華な門で上沼恵美子を迎える細木かおり70歳を過ぎた上沼恵美子は知らないことだらけ…そんな上沼がこれまでに経験したことのないさまざまな世界を初体験。その世界に精通する人（＝沼り人）のオススメプレゼンを通して、沼っていく様子を紹介する。今回は、上沼がおよそ25年