梅雨前線の影響で、19日（金）の熊本県内は激しい雨が降り、20日（土）にかけて警報級の大雨となる恐れがあります。 【画像を見る】19日（金）～20（土）の雨シミュレーション 19日（金）～20日（土）の雨シミュレーションは画像で掲載しています。 天草市で『激しい雨』 天草市では19日（金）昼過ぎから雨が強まり、午後2時ごろまでの1時間に32.5ミリの激しい雨が降りました。 梅雨前線に向かって暖