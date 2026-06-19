今や世界的な人気を誇る『ポケットモンスター』。今年は、第1弾となるゲーム『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30周年を迎え、さまざまな取り組みが行われ、大きな盛り上がりを見せている。【写真】4つセットで約9万円…高額出品される30周年記念グッズ『仮想待合室』機能せず「ユニクロとのコラボTシャツや、社会現象となっている“めじるし”シリーズ商品の展開、記念ポケモンカードの発売など、いたるところでポケモン