支払いを済ませたのに納車されないなどのトラブルが相次いで確認されていた、福岡県宗像市の自動車販売店が、破産申請の準備に入ったことが分かりました。 破産申請の準備に入ったのは、福岡県宗像市に本社を置く自動車販売店「グーニーズワン」です。東京商工リサーチによりますと、グーニーズワンは2017年に設立され、スズキの人気車種「ジムニー」の専門店として愛好家の間でも知られ