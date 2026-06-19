石川県白山市の学童クラブで、複数の女児への性的虐待事案が起きていたとして、「WEB女性自身」が報じたのは5月のこと。2023〜2025年の約2年間、ひとりの男性職員が当時小学1年生から3年生だった女子児童15名以上に対し、下半身や胸・お尻を触るなどのわいせつ行為を繰り返しおこなっていたという記事は、ニュースでも大きく報じられた。このクラブを運営するのは、県内で福祉事業を幅広く展開する社会福祉法人「佛子園（ぶっしえ