AAAの宇野実彩子が、自身のオフィシャルファンクラブ「MISAKO UNO Inc.」会員限定イベント＜MISAKO UNO Inc. Fanmeeting 2026 RESTART＞を2026年7月に開催することを発表した。ファンクラブ会員と共に、“アーティスト宇野実彩子”として新たな一歩を踏み出すという想いを込め、「RESTART」と題した本イベント。約2年ぶりとなる歌声を届けるほか、この日限りの特別な楽曲も披露予定だという。2026年6月19日からはチケット二次受付