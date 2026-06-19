AAA・宇野実彩子、2026年7月に東京＆大阪にてファンミーティング開催決定
AAAの宇野実彩子が、自身のオフィシャルファンクラブ「MISAKO UNO Inc.」会員限定イベント＜MISAKO UNO Inc. Fanmeeting 2026 RESTART＞を2026年7月に開催することを発表した。
ファンクラブ会員と共に、“アーティスト宇野実彩子”として新たな一歩を踏み出すという想いを込め、「RESTART」と題した本イベント。約2年ぶりとなる歌声を届けるほか、この日限りの特別な楽曲も披露予定だという。
2026年6月19日からはチケット二次受付がスタートする。
◾️＜MISAKO UNO Inc. Fanmeeting 2026 RESTART＞
〈大阪公演〉
日時：2026年7月12日（日）
会場：松下IMPホール（〒540-6302大阪市中央区城見1-3-7 松下IMPビル2階）
1部：OPEN 14:15 / START 15:00
2部：OPEN 17:15 / START 18:00
〈東京公演〉
日時：2026年7月24日（金）
会場：東京・恵比寿ガーデンホール（東京都目黒区三田1-23-2）
1部：OPEN 15:00 / START 16:00
2部：OPEN 18:00/ START 19:00
▼宇野実彩子 オフィシャルファンクラブ「MISAKO UNO Inc.」
入会：https://fanicon.net/fancommunities/2883
※受付期間中のご入会でイベントにお申込みいただけます。
▼チケット料金
・全席指定
プレミアムシート：13,500円（税込）
※スペシャルグッズ・来場者特典付き前方確約
・一般指定席：8,500円（税込）
※来場者特典付き
※非会員同行可
〈受付日程〉
2026年6月19日（金）15:00〜6月23日（火）23:59
※受付は抽選制となります。先着順ではございませんので受付期間中に必ずお申し込みください。
〈当落確認〉
2026年6月26日（金）12：00〜
〈公演問い合わせ先〉
MISAKO UNO Inc.運営事務局：https://fanicon.net/support/entries/444
（営業時間：平日 10時〜19時）