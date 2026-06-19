マウスコンピューターは6月18日、スタンダード向けパソコンブランド“mouse”（呼称：マウス）のグラフィックス搭載ノートパソコン「mouse K」シリーズより、17.3型の大画面液晶を搭載し、動画視聴やスマートフォン動画の編集、ライトなゲームプレイに対応する「mouse K7」を販売開始した。CPUはンテル Core i7-13620H プロセッサー、グラフィックスはNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU、メモリは16GB(8GB×2 / デュアルチャネル