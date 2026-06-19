タレントの恵俊彰(61)が19日、MCを務めるTBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）を2日連続で欠席した。前日18日に続いて代役は、レギュラー出演している八代英輝弁護士が務めた。18日の放送の冒頭で、八代氏が「恵さんはきょうお休みをいただいています」と伝えたが、欠席理由には触れなかった。この日の放送の冒頭では、八代氏が「おはようございます。きょうもひるおびにお付き合いください」とあいさつ。恵については言及