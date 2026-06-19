香川・愛媛せとうち旬彩館（写真提供:香川県） 香川県と愛媛県が共同で東京・新橋に設置しているアンテナショップ「香川・愛媛せとうち旬彩館」の2025年度の売上額が「過去最高」となりました。 店舗全体の売上額は約5億8500万円で、前年度を約2300万円上回りました。1階の特産品ショップの売上額は約4億1800万円で、2003年の開館以来初めて4億円を超えました。 香川県産品の売り上げトップ5は、1位が「瀬戸内海苔はねだ