鹿島アントラーズは19日、清水エスパルスからMFマテウス・ブエノが完全移籍加入することを発表した。マテウス・ブエノは1998年7月30日生まれの現在27歳。ブラジル出身で、母国のコリチーバでプロデビューを果たすと、2021年夏にはジル・ヴィセンテへ完全移籍加入し、欧州へ上陸した。同クラブでは日本人MF藤本寛也（現：バーミンガム）と共闘。約1年半の在籍で公式戦通算54試合のピッチに立ったが、2023年3月にはグアラニに加