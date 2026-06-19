米国とイランは17日、戦闘終結に向けた覚書に電子署名した。韓国紙は「うれしい便りだ」としながらも、「戦争は終わってもリスクは依然として残る」と指摘。韓国政府に対し、「揺れ動く国際情勢の中で国益を最大化する立体的な対策づくりに総力を」と訴えた。中央日報は社説で「国際情勢と世界経済は何もなかったかのように戦争前に戻るのではない」と論評。「戦争は終わってもリスクは依然として残り、韓国経済を固く締めつけると