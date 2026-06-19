ドラマ『愛の、がっこう。』でホストにのめり込む女子高校生を演じ、注目を集めた俳優の早坂美海（みう）さん。放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（総合、毎週月曜〜土曜午前８時ほか）では一ノ瀬りん（見上愛）の妹・安を演じている。田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール大関和物語』（中央公論新社刊）を原案に、看護師という職業の確立に貢献した大関和と鈴木雅をモチーフにしたバディドラマ。看護を学ぶりんに代わって