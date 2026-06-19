日本音楽著作権協会（JASRAC）が6月11日、AIに関する特設ページを設け、AIを使った作詞、作曲に関する作品のガイドラインを公表しました。このガイドラインでは「シンプルな指示に基づいてAIが自律的に生成した歌詞や楽曲のように、人間の創作的寄与が認められない作品は、JASRACでは管理しません」などと記載されています。【画像】AI楽曲の登録・管理はどうなる？ これがJASRACが示した「お金になるorならない」の境界線です