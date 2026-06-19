【北中米W杯グループリーグ第2節】(ロサンゼルス)スイス 4-1(前半0-0)ボスニア・ヘルツェゴビナ<得点者>[ス]ヨハン・マンザンビ2(74分、90分)、ルベン・バルガス(84分)、グラニト・ジャカ(90分+7)[ボ]エルミン マフミッチ(90分+3)<退場>[ボ]タリク・ムハレモビッチ(80分)<警告>[ス]ニコ・エルベディ(65分)[ボ]アマル・デディッチ(59分)、エディン・ジェコ(61分)観衆:70,026人