この記事をまとめると ■停止しないで通り抜けることが踏切通過の大前提だ ■踏切内で立ち往生して列車遅延などを起こすと高額な損害賠償が発生する可能性がある ■万が一踏切内で停止した場合は非常ボタンを押して列車に異常を知らせることが最優先だ 踏切内で止まってしまったらどうすべき クルマを運転していると、踏切を通過しなければならない場面に遭遇することがあります。踏切を通るときは、踏切内で停止することがない