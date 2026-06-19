部下の突然の離職は現場にとって大きな痛手だが、退職理由がこちらの常識をはるかに超えているケースもある。投稿を寄せた埼玉県の40代男性（正社員・職員／年収550万円）は10年ほど前、警備会社で現場責任者として20名ほどの隊員をまとめていた。ある日、欠員補充で新人のAさんが配属され、初日は8時から20時までの日勤シフトで現場研修を行うことになった。男性が軽く面談を行い、各配置の説明と体験実習をして、その日は終始和