「令和8年版高齢社会白書」が内閣府より発表された。その中に「国際比較調査に見る日本の高齢者の生活と意識の特徴」という特集がある。それによると、日本の高齢者の79.2％が現在の生活に「満足している」「まあ、満足している」というのだが、同時に調査されたアメリカ、ドイツ、スウェーデンにおいての満足度は、それぞれ93.6％、88.5％、96.6％であり、それに比べると日本は低い。さらに、「満足している」だけを取り出してみ