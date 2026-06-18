中国商務部は外国人ビジネス関係者の中国での業務や生活面での利便性向上に向け、関連指針の改善を続けています。商務部の何亜東報道官は6月18日の定例記者会見で、商務部は関係部門と協力し、これまで3年連続で「外国人ビジネス関係者の中国における業務・生活ガイド」を作成・公表してきたと説明しました。その上で、最近公表された2026年版では、内容の更新と拡充が行われたとしています。何報道官によりますと、政策面では、例