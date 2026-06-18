《すべての自衛官、ご家族、関係者の皆さまに心から深くお詫び申し上げます》【写真】「なめてんの？」国民の怒りが殺到している立憲の“甘すぎ”処分内容6月17日、立憲民主党が公式X（旧ツイッター）に謝罪文を投稿。古賀千景議員の“不適切発言”について処分を発表したが、国民の不満はおさまるどころか、さらに募るばかりで……。自衛隊めぐり偏見に満ちた発言事の発端は、6月15日の参議院予算委員会における古賀氏の発言