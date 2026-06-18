2001年と03年にグラミー賞にノミネートされたラッパー、ミスティカル（本名マイケル・タイラー、55）が、ルイジアナ州の自宅で女性を性的に暴行した罪で懲役20年の実刑判決を受けた。2022年7月に第1級レイプや監禁などの容疑で逮捕され、今年3月に第3級レイプの罪状認否で有罪を認めていた。 【写真】2022年には第一級強姦や絞首など6つの罪で逮捕 6月16日の公判では被害女性が出廷し、「首を締めら