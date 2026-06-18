日本航空（JAL）は、東京/成田〜ベンガルール線を8月18日から増便する。現在は月・木・土曜の週3往復を運航しており、当初は9月1日から1日1往復へ増便を予定していたものの、旺盛なインバウンド需要に対応し、増便を前倒して実施する。機材はボーイング787-8型機を使用する。所要時間は東京/成田発が9時間30分、ベンガルール発が8時間10分。この他に、東京/成田〜サンディエゴ線も、8月1日から1日1往復に計画を前倒して増便する。