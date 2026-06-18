甫木元空と菊池剛からなるバンド、Bialystocksの新曲「一瞬」が、5月22日に配信リリースされた。本作は、テレビ朝日系報道番組『サタデーステーション』のために書き下ろされたもの。週末の夜、めまぐるしく移り変わる日々のニュースを受け取り、そこから再び日常へと戻っていく私たちの心に、静かな余韻を残す楽曲だ。Bialystocksは、映画監督でもある甫木元空と、ピアニスト／作編曲家である菊池剛による二人組のバンドである。